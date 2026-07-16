Irani dënon sulmin amerikan pranë spitalit të fëmijëve që trajtohen nga kanceri

Mohammad Sio
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Irani dënoi sot një sulm të SHBA-së pranë një spitali të fëmijëve me kancer në qytetin jugperëndimor Ahvaz si një "sulm barbar", duke thënë se kjo detyroi evakuimin urgjent të 211 pacientëve pediatrikë me kancer, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei tha se spitali "Shahid Baqaei", një qendër e specializuar për fëmijët me kancer, u evakuua të mërkurën mbrëma pasi një sulm amerikan goditi një vendndodhje aty pranë.
Duke e përshkruar incidentin si një "sulm barbar", Baqaei tha se ai "shkaktoi vuajtje dhe ankth të rëndë" midis fëmijëve të shtruar në spital dhe detyroi evakuimin urgjent të 211 pacientëve që i nënshtroheshin kimioterapisë.
Ai e përshkroi sulmin si një "krim frikacak lufte" kundër fëmijëve dhe e krahasoi atë me sulmet izraelite ndaj objekteve të kujdesit shëndetësor. "Ata që predikojnë pa pushim të drejtat e njeriut, por qëllimisht mbyllin sytë ndaj shënjestrimit të spitaleve dhe qendrave shëndetësore, kanë humbur çdo copëz të besueshmërisë morale", shtoi ai.
Të mërkurën, agjencia e lajmeve Mehr e Iranit raportoi se sulmet e SHBA-së goditën pranë spitalit, duke nxitur evakuimin e fëmijëve që marrin trajtim për kancerin.
Vërejtjet erdhën në mes të tensioneve të përshkallëzuara midis SHBA-së dhe Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon t'i japë fund konfliktit të tyre dhe të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.