Irani dënon sulmet izraelite në Liban dhe bën SHBA-në përgjegjëse për shkeljet e armëpushimit

Şahin Demir
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Irani dënoi ashpër sulmet më të fundit të Izraelit ndaj Libanit dhe e mbajti SHBA-në drejtpërdrejt përgjegjëse për pasojat e asaj që e përshkroi si shkelje të përsëritura të marrëveshjes së armëpushimit, sipas një deklarate të ndarë sot në kanalin Telegram të zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme, transmeton Anadolu.
Esmail Baghaei dënoi sulmet "agresive dhe terroriste" të Izraelit në disa zona të Libanit, duke thënë se sulmet kanë vrarë dhe plagosur dhjetëra civilë libanezë dhe kanë shkaktuar dëme të mëdha në shtëpi dhe infrastrukturë. Ai paralajmëroi për "pasojat serioze dhe të menjëhershme" të përshkallëzimit të vazhdueshëm nga Izraeli mbi paqen dhe sigurinë rajonale.
Zëdhënësi tha se Washingtoni mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për situatën aktuale, duke iu referuar Nenit 1 të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 18 qershor, i cili thotë në mënyrë të qartë se përfundimi i luftës në Liban është një pjesë integrale e marrëveshjes më të gjerë të armëpushimit në të gjitha frontet.
Baghaei theksoi se Irani do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur interesat, sigurinë dhe të drejtat e aleatëve të tij.
Sot u vranë të paktën 31 persona dhe disa të tjerë u plagosën në një seri sulmesh izraelite në jug të Libanit, njoftoi agjencia zyrtare libaneze e lajmeve (NNA). Sipas shifrave të fundit zyrtare, ofensiva ushtarake e Izraelit në Liban, e cila filloi më 2 mars ka vrarë 3.912 persona, ka plagosur 11.873 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi një milion banorë.
Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite kanë avancuar më shumë se 10 kilometra në territorin libanez.