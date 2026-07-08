Irani dënon SHBA-në për shkelje “të hapur” të Memorandumit të Islamabadit

Tarek Chouiref
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Irani ka kritikuar SHBA-në për atë që e përshkroi si një shkelje “të hapur” të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, marrëveshjes së armëpushimit të nënshkruar mes dy palëve, pasi Washingtoni revokoi pezullimin e përkohshëm të sanksioneve ndaj shitjes së naftës iraniane, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit tha se vendimi i Departamentit të Thesarit të SHBA-së përbën një “shkelje të hapur” të nenit 15 të memorandumit dhe e mbajti Washingtonin përgjegjës për pasojat.
Ministria tha se ky veprim, më pak se 20 ditë pas nënshkrimit të memorandumit, dëshmon atë që e përshkroi si mungesë të vullnetit të mirë nga qeveria amerikane, mungesë besueshmërie dhe dështim për të respektuar angazhimet e saj.
Sipas deklaratës, Irani ka vepruar “me vullnet të plotë të mirë” dhe ka angazhuar të gjitha burimet në dispozicion për të përmbushur detyrimet e tij sipas memorandumit që nga nënshkrimi i tij.
Ministria iraniane akuzoi Washingtonin se e ka shkelur vazhdimisht memorandumin, ndërsa ka kërkuar t’i justifikojë këto shkelje me pretekste të ndryshme.
Ajo gjithashtu paralajmëroi për pasojat e asaj që e quajti shkelje të marrëveshjes nga SHBA-ja, duke theksuar se Irani do të ndërmarrë çdo masë që e konsideron të nevojshme për të mbrojtur interesat dhe sigurinë kombëtare.