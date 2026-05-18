Irani: Bisedimet me SHBA-në vazhdojnë me ndërmjetësimin e Pakistanit

Lina Altawell
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei tha sot se bisedimet me SHBA-në janë ende duke vazhduar përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, transmeton Anadolu.
"Ata ngritën spekulime rreth pasurimit dhe materialeve të uraniumit dhe ne njoftuam se kjo nuk ka bazë", tha Baqaei në deklaratat e transmetuara nga agjencia e lajmeve Mehr.
"Amerikanët paraqitën propozime dhe ne gjithashtu paraqitëm pikëpamjet tona", shtoi ai. Baqaei iu përgjigj gjithashtu një rezolute të propozuar nga SHBA-ja dhe Bahreini mbi Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se Këshilli i Sigurimit i OKB-së "nuk mund të akuzojë Iranin për minimin e sigurisë në rajon".
"Kina dhe Rusia e dinë se burimi kryesor i pasigurisë në det dhe kundër tregtisë së lirë është SHBA-ja. Nëse bashkësia ndërkombëtare dëshiron të ndërmarrë veprime të përgjegjshme, duhet të dënojë veprimet e SHBA-së", shtoi Baqaei.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar.