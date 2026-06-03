Irani akuzon SHBA-në për sulme ndaj tankerit të naftës dhe ishullit Keshm nga bazat në Kuvajt dhe Bahrein

Rania R.a. Abushamala
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Ministria e Jashtme e Iranit akuzoi SHBA-në se ka kryer sulme ndaj një tankeri iranian nafte në Ngushticën e Hormuzit dhe një kulle komunikimi në ishullin Keshm, duke përdorur baza në Kuvajt dhe Bahrein, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare Fars, ministria tha se “dënon ashpër” atë që e cilësoi si “veprim agresiv të ushtrisë terroriste amerikane” kundër tankerit dhe objektit të komunikimit.
Ministria tha se sulmet janë kryer në orët e para të së mërkurës “nga dy vende në rajon”, duke i identifikuar më pas si Kuvajti dhe Bahreini.
Ajo akuzoi Washingtonin se po përdor territorin dhe objektet e vendeve të rajonit për të kryer operacione ushtarake kundër Iranit, duke thënë se qeveria e Kuvajtit dhe ajo e Bahreinit mbajnë “përgjegjësi të drejtpërdrejtë dhe të qartë” për sulmet.