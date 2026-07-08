Irani akuzon SHBA-në për shkelje të memorandumit të mirëkuptimit pas përshkallëzimit të tensioneve

Rania R.a. Abushamala
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Irani akuzoi sot SHBA-në për shkelje të marrëveshjes kornizë mes dy vendeve, duke thënë se veprimet “e njëanshme” dhe sulmet e Washingtonit dëmtojnë memorandumin e mirëkuptimit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei tha në platformën sociale amerikane X se memorandumi “që nga hapi i parë nuk u bazua në besim, por në një mekanizëm të qartë ‘angazhim në këmbim të angazhimit’”, pasi “nuk kishte asnjë tregues të vullnetit të mirë në sjelljen e palës tjetër”.
Ai tha se pavarësisht formulimit të qartë të nenit të pestë të memorandumit, i cili i beson Iranit përcaktimin e masave për kalimin e sigurt të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, “SHBA-ja e ka kundërshtuar këtë dispozitë dhe përmes veprimeve të saj të njëanshme si dhe sulmeve agresive kundër Iranit, ka shkelur në mënyrë efektive kornizën e marrëveshjes”.
“Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë të mbrojë me vendosmëri interesat e saj kombëtare dhe të ushtrojë sovranitetin e saj”, theksoi Baqaei.
Deklarata e tij erdhi disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar me Iranin për t’i dhënë fund konfliktit është “i përfunduar”.