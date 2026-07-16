Irani akuzon SHBA-në për "krime lufte" pas sulmeve ndaj infrastrukturës civile

Rania R.a. Abushamala
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Irani akuzoi SHBA-në për kryerjen e "krimeve të luftës" duke vënë në shënjestër infrastrukturën civile në sulmet e vazhdueshme kundër vendit, duke thënë se sulmet shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe Kartën e OKB-së, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme, të transmetuar nga transmetuesi shtetëror IRIB, thuhet se Washingtoni ka intensifikuar ato që i përshkroi si "sulme agresive" kundër Iranit gjatë ditëve të fundit dhe ka vendosur një bllokadë detare ndaj vendit.
Ministria tha se bllokada përbën "një pranim të qartë" të një shkeljeje tjetër të angazhimeve të SHBA-së sipas Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit.
Ajo akuzoi SHBA-në për shënjestrimin e qëllimshëm të objekteve dhe infrastrukturës civile, duke i përshkruar sulmet si "krime lufte".
Sipas deklaratës, sulmet amerikane përfshinë goditje ndaj një silosi për magazinimin e drithërave në qytetin jugperëndimor Hoveyzeh, një fabrike të ujit mineral në Musian në perëndim të Iranit dhe një kulle të kontrollit detar në Chabahar që përdorej për të ndihmuar peshkatarët.
Një sulm amerikan goditi gjithashtu pranë një spitali onkologjik për fëmijë në qytetin jugperëndimor Ahvaz të mërkurën, të cilin Teherani e dënoi si "barbar".
Ministria tha se sulmet përbëjnë "një shkelje flagrante të Kartës së OKB-së dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare".
Zëdhënësi i Ministrisë, Esmaeil Baghaei, kishte premtuar më herët se sulmet amerikane do të përballeshin me një përgjigje "vendimtare dhe të drejtpërdrejtë".
Tensionet midis SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar ditët e fundit për shkak të Ngushticës së Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synon t'i japë fund konfliktit dhe të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.