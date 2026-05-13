Irani akuzon Kuvajtin për sulm “të paligjshëm” ndaj anijes iraniane, kërkon lirimin e 4 qytetarëve

Serdar Dincel
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, akuzoi sot Kuvajtin për sulm “të paligjshëm” ndaj një anijeje iraniane dhe ndalimin e katër iranianëve në Gjirin Persik, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tyre, transmeton Anadolu.
“Ky akt i paligjshëm ndodhi pranë një ishulli të përdorur nga SHBA-ja për të sulmuar Iranin”, shkroi Araghchi në platformën sociale amerikane X.
“Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të shtetasve tanë dhe rezervojmë të drejtën për t’u përgjigjur”, shtoi ai.
Të martën, Ministria e Brendshme e Kuvajtit tha se katër persona të lidhur me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) u arrestuan teksa përpiqeshin të hynin në vend nga deti.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje afatgjatë. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.