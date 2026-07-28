Irani: Aeroporti i Bushehrit mbetet jashtë shërbimit pasi u dëmtua nga sulmet amerikane

Mohammad Sio
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Qeveria e Iranit tha se aeroporti i Bushehrit në jugperëndim të vendit është jashtë shërbimit pas sulmeve të SHBA-së, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësja e qeverisë Fatemeh Mohajerani tha se ajo dhe zyrtarët vizituan provincën e Bushehrit dhe inspektuan aeroportin e qytetit, të cilin ajo e përshkroi si "në mënyrë efektive jashtë shërbimit", thuhet në raport.
"Ne pamë mbetjet e një avioni të rinovuar që ishte blerë për t'u shërbyer njerëzve, por ai u shkatërrua nga një raketë që e goditi drejtpërdrejt, duke lënë vetëm një pjesë të vogël të bishtit të paprekur", tha ajo.
Mohajerani tha se dëmi e ka lënë aeroportin të paaftë për të funksionuar, por nuk dha detaje të mëtejshme se kur ndodhi sulmi apo shkallën e dëmtimit në objektet e tjera të aeroportit.
Vërejtjet e saj vijnë pasi një qetësi e kujdesshme ka mbizotëruar në rajon që nga e premtja, pasi SHBA-ja dhe Irani ndaluan sulmet pas një përshkallëzimi 13-ditor që filloi më 11 korrik.
Gjatë përshkallëzimit, SHBA-ja kreu sulme brenda Iranit, ndërsa Teherani u përgjigj duke synuar ato që i përshkroi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe.