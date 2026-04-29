Irani: 7 shkolla iraniane u mbyllën në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajt gjatë luftës

Şahin Demir
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Shtatë shkolla iraniane në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajt u mbyllën gjatë luftës së fundit me SHBA-në dhe Izraelin, tha të mërkurën një zyrtar iranian, transmeton Anadolu.
Ali Farhadi, zëdhënës i Ministrisë së Arsimit të Iranit, tha se disa studentë po vazhdojnë studimet e tyre në internet nën mbikëqyrjen e shkollave iraniane në Oman, ndërsa të tjerët po monitorohen drejtpërdrejt nga shkollat brenda Iranit.
"Qëllimi është të sigurohet që të mos ketë ndërprerje në arsimimin e studentëve iranianë në asnjë rrethanë," tha ai në komentet e transmetuara nga agjencia zyrtare e lajmeve IRNA.
Farhadi gjithashtu kritikoi atë që e përshkroi si një veprim "të paligjshëm" nga qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe për të dëbuar rreth 2.500 studentë iranianë, duke shtuar se, në koordinim me Omanin, këta studentë do të vazhdojnë arsimimin e tyre atje deri në fund të vitit akademik.
Ai tha se shkollat iraniane në Kuvajt, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe aktualisht po operojnë nga distanca, me vitin akademik që pritet të përfundojë virtualisht.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke e shtyrë Teheranin të kundërpërgjigjej me sulme ndaj atyre që i përshkroi si interesa amerikane në të gjithë rajonin, shumë prej të cilave në vendet e Gjirit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të organizuara në Islamabad më 11-12 prill, por negociatat përfunduan pa një marrëveshje.
Presidenti amerikan, Donald Trump tha më vonë se armëpushimi ishte zgjatur me kërkesën e Pakistanit në pritje të një propozimi nga Teherani.
Ai sinjalizoi të hënën se nuk kishte gjasa të pranonte propozimin e fundit të Iranit për t'i dhënë fund luftës pasi Teherani propozoi një plan për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, duke lënë pyetjet në lidhje me programin e tij bërthamor për negociata të mëvonshme.