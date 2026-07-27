Irani: 6 anije tentuan kalimin "ilegal dhe të pasigurt" përmes Ngushticës së Hormuzit

Seyit Şamil Kurt
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Irani tha se gjashtë anije u përpoqën të kalonin përmes një rruge të paautorizuar në Ngushticën e Hormuzit sot herët pasi fikën sistemet e tyre të navigimit dhe pozicionimit, transmeton Anadolu.
"Anijet u përpoqën të kalonin rrugën jugore strategjike në mënyrë të paligjshme dhe të pasigurt", tha një burim i mirëinformuar për IRIB.
Burimi pohoi se anijet po përpiqeshin të "provokonin" forcat amerikane në zonë.
Një nga anijet u përfshi në një incident të paspecifikuar ndërsa pesë të tjerat u ridrejtuan në Gjirin Persik nën kontrollin iranian, sipas raportit.
Nuk u dhanë detaje lidhur me anijet, flamujt e tyre, ekuipazhet apo natyrën e incidentit.
Burimi tha se rruga e caktuar e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit ishte përcaktuar qartë dhe paralajmëroi se rrugët e tjera ishin të rrezikshme dhe të pakalueshme.