Irani: 15 të plagosur në sulmet e fundit izraelite, nuk ka viktima

Şahin Demir
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Shefi i shërbimeve emergjente të Iranit ka bërë të ditur se 15 persona janë plagosur në sulmet e fundit izraelite, ndërsa nuk është raportuar asnjë viktimë, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Tasnim, kreu i Organizatës së Emergjencave të Iranit, Jafar Miadfar, tha se 14 nga të plagosurit janë regjistruar në qarkun Mahshahr në provincën jugperëndimore Khuzestan, ndërsa një person është plagosur në Teheran.
Ai shtoi se një nga të plagosurit po trajtohet ende në spital, ndërsa 14 të tjerët janë liruar pas marrjes së ndihmës mjekësore.
“Deri tani nuk është raportuar asnjë viktimë”, tha Miadfar.
Ai theksoi se sistemi shëndetësor dhe shërbimet emergjente të Iranit mbeten në gatishmëri të plotë dhe janë të përgatitura të ofrojnë ndihmë mjekësore në rast të sulmeve të mëtejshme.
Tensionet u përshkallëzuan dje, kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut, pavarësisht një armëpushimi në fuqi, duke nxitur Iranin të lëshojë raketa drejt veriut të Izraelit në shenjë hakmarrjeje, ndërsa Izraeli kreu disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.
Në orët e para të ditës së sotme, ushtria iraniane tha se po pezullon sulmet ndaj Izraelit, duke paralajmëruar për një përgjigje “shkatërruese” nëse sulmet izraelite ndaj Libanit vazhdojnë.
Mediat izraelite, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar, raportuan se Izraeli ka rënë dakord të ndalojë sulmet ajrore ndaj Iranit, por do të vazhdojë ofensivën e tij në Libanin jugor.