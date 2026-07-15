Iran, sulmet amerikane godasin një silo gruri dhe një tjetër vendndodhje në Khuzestan

Lina Altawell
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Një silo për ruajtjen e grurit dhe një vendndodhje tjetër në provincën Khuzestan në jugperëndim të Iranit u goditën nga predha amerikane gjatë natës, tha një zyrtar provincial, njoftoi agjencia e lajmeve Fars, transmeton Anadolu.
Zëvendës guvernatori i Khuzestanit për çështjet e sigurisë dhe zbatimit të ligjit, Valiollah Hayati tha se një silo për ruajtjen e grurit në qarkun Hoveyzeh dhe një vendodhje tjetër në qarkun Dasht-e Azadegan u goditën.
Ai tha se nuk ka raportime për viktima. Hayati shtoi se vlerësimet janë duke u zhvilluar dhe se detaje të tjera do të njoftohen më vonë.
Më herët të martën, presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet ndaj Iranit do të vazhdojnë dhe do të intensifikohen në ditët në vijim, duke paralajmëruar se SHBA-ja do të fillojë të synojë termocentralet dhe urat e vendit javën e ardhshme nëse Teherani nuk kthehet në tryezën e bisedimeve.
Tensionet midis SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar ditët e fundit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon t'i japë fund konfliktit dhe të arrijë marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Irani gjithashtu i ka dërguar letër OKB-së duke akuzuar SHBA-në për shkeljen e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit.