Iran, një oficer i vrarë dhe 3 të plagosur në një sulm ndaj policisë

Şahin Demir
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Një oficer policie u vra dhe 3 të tjerë u plagosën pasi persona të armatosur hapën zjarr ndaj një patrulle në qytetin juglindor iranian të Zahedanit, sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Tasnim, transmeton Anadolu.
Rreshteri i parë Mohammadreza Nezamdoost u vra në atë që zyrtarët e përshkruan si një "sulm terrorist", ndërsa tre oficerë të tjerë u plagosën.
Sulmi ndodhi ndërsa patrulla po siguronte zonën, raportoi Tasnim.
Përpjekjet për të identifikuar dhe kapur sulmuesit janë duke vazhduar dhe detaje të mëtejshme pritet të njoftohen më vonë.