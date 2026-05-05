Iran, disa anije tregtare përfshihen nga flakët në portin Dayyer

Serdar Dincel
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Mehr e Iranit raportoi se disa anije tregtare shpërthyen në portin jugor të Dayyer-it, duke shtuar se ekipet e zjarrfikësve po punojnë për të vënë nën kontroll flakët, transmeton Anadolu.
"Shkaku i incidentit nuk dihet ende dhe do të bëhet i ditur pasi operacionet e shuarjes së zjarreve të përfundojnë plotësisht", shtoi agjencia.
Raporti vjen mes tensioneve të vazhdueshme në rajon dhe në Ngushticën e Hormuzit, mes një armëpushimi të vazhdueshëm që ndaloi një luftë që filloi me sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt.