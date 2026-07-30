Iraku thotë se nuk ka prova se sulmet ndaj Arabisë Saudite kanë origjinën nga territori i tij

Rania R.a. Abushamala
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Iraku tha se nuk është paraqitur asnjë provë për të vërtetuar se sulmet në territorin saudit janë nisur nga territori i tij, transmeton Anadolu.
"Asnjë parti deri më tani nuk ka ofruar asnjë provë që e vërteton këtë," tha Sabah Al-Numan, zëdhënës i kryeministrit, për Agjencinë irakiane të Lajmeve (INA).
Ai bëri thirrje për "prova dhe prova në lidhje me pretendimet se sulmet ishin nisur nga brenda Irakut".
Komentet e tij erdhën pasi Arabia Saudite tha se një sulm ndaj objekteve të naftës në mbretëri e kishte origjinën nga territori i Irakut.
“Institucioni i sigurisë aktualisht po përgatit një plan gjithëpërfshirës sigurie për të parandaluar përsëritjen e sulmeve dhe për të ruajtur plotësisht sovranitetin e Irakut”, tha Al-Numan.
“Forcat zyrtare të sigurisë janë ekskluzivisht përgjegjëse për dosjen e sigurisë dhe nuk do të lejojnë asnjë armë jashtë kornizës së shtetit”, shtoi ai.
“Qeveria nuk do të lejojë asnjë veprim individual nga brenda vendit dhe, në të njëjtën kohë, nuk do të pranojë asnjë shkelje që vjen nga përtej kufijve”, tha ai.
Al-Numan tha se vizita e kryeministrit dhe komandantit të përgjithshëm Ali Al-Zaidi në selinë e Forcave të Mobilizimit Popullor, ku ai u informua për sulmet kundër personelit të saj në disa provinca, pohoi se grupi është "një pjesë integrale e sistemit të mbrojtjes kombëtare".