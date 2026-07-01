Iraku shprehet i interesuar për të forcuar marrëdhëniet me shtetet e Gjirit

Serdar Dincel
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Kryeministri i Irakut, Ali Al-Zaidi, ka deklaruar se Bagdadi është i interesuar për forcimin e marrëdhënieve me vendet e Gjirit, transmeton Anadolu.
“Iraku do të kalojë në një fazë të re të bazuar në ndërtimin e një shteti modern me sovranitet të plotë, një ekonomi të fortë, zbatimin e ligjit dhe forcimin e marrëdhënieve me mjedisin e tij arab, rajonal dhe ndërkombëtar”, ka thënë Zaidi gjatë një takimi në Bagdad me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC), Jasem Albudaiwi, sipas një njoftimi të zyrës së tij.
Në takim janë trajtuar mënyrat për të rritur bashkëpunimin e ndërsjellë midis Irakut dhe vendeve të GCC-së në fusha të ndryshme, thuhet në njoftim.
Albudaiwi, nga ana e tij, ka vlerësuar reformat e ndërmarra nga Zaidi për forcimin e ekonomisë, luftimin e korrupsionit, kufizimin e armëve vetëm në duart e shtetit dhe ndërtimin e marrëdhënieve të forta me vendet arabe të Gjirit, thuhet në njoftim.
Ai ka shprehur gatishmërinë e bllokut të Gjirit për të zgjeruar partneritetin me Irakun në nivele dhe fusha të ndryshme.