Iraku rihap hapësirën ajrore pasi Irani ndaloi sulmet ndaj Izraelit

Raşa Evrensel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Iraku rihapi hapësirën e tij ajrore të hënën, tha organi i aviacionit civil të vendit, pas njoftimit të Iranit se po ndalonte operacionet e tij ushtarake kundër Izraelit, transmeton Anadolu.
Autoriteti i Aviacionit Civil po rihap "hapësirën ajrore irakiane për fluturimet për dhe nga të gjitha aeroportet" dhe do të vazhdojë të "monitorojë dhe vlerësojë situatën rajonale", tha ai në një deklaratë.
Ky autoritet kishte njoftuar një mbyllje 72-orëshe të hapësirës ajrore të Irakut të dielën në mbrëmje pas sulmeve me raketa iraniane në Izrael, të parat që nga një armëpushim në luftën midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit që filloi më 8 prill.
Ushtria e Iranit tha të hënën në mëngjes se ka ndaluar sulmet ndaj Izraelit, duke paralajmëruar për një përgjigje "shkatërruese" nëse sulmet izraelite kundër Libanit do të vazhdonin.
Megjithatë, Izraeli nuk ka njoftuar zyrtarisht fundin e sulmeve të tij kundër Iranit.
Tensionet u përshkallëzuan të dielën, kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut, pavarësisht një armëpushimi në vazhdim, duke e shtyrë Irani të lëshonte raketa drejt Izraelit verior si hakmarrje, ndërsa Izraeli u përgjigj me disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.
Rajoni ka qenë në trazirë që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.