"Iraku nuk do të jetë një pikënisje për sulme rajonale"

Tarek Chouiref
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Iraku nuk do të lejojë që territori i tij të bëhet një vendkalim ose pikënisje për sulme kundër vendeve të tjera, tha të dielën një zëdhënës ushtarak, transmeton Anadolu.
Duke folur për Agjencinë Irakiane të Lajmeve (INA), Sabah al-Numan, një zëdhënës i komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura, tha se politika e Bagdadit bazohej në shmangien e konflikteve rajonale dhe ndërkombëtare për të ruajtur stabilitetin e brendshëm.
Ai tha se kufizimi i armëve në kontrollin e shtetit mbeti një shtyllë kyçe e strategjisë së sigurisë së qeverisë dhe një hap i nevojshëm drejt përfundimit të aktivitetit të armatosur jashtë kornizës ligjore.
Al-Numan theksoi gjithashtu se Iraku nuk do të lejonte vendet e tjera të ndërhynin në punët e tij të brendshme, duke thënë se vendi kërkon të mbrohet nga pasojat e sigurisë dhe politike të krizave rajonale.
Kryeministri irakian, Ali Al-Zaidi, u zotua të enjten të vendosë të gjitha armët nën kontrollin e shtetit si pjesë e një programi më të gjerë reformash pasi fitoi besimin e parlamentit.