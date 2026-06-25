Iraku mund të largohet nga OPEC-u nëse nuk rritet kuota e prodhimit

Mücahithan Avcıoğlu
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Iraku mund të rishqyrtojë anëtarësimin e tij në OPEC nëse grupi prodhues nuk rrit kuotën e prodhimit të naftës në vend, raportoi sot Bloomberg, duke cituar Ministrinë irakiane të Naftës, transmeton Anadolu.
Ministria nuk ka asnjë qëllim aktual për t'u tërhequr nga Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës dhe mbetet e përkushtuar të punojë brenda kornizës dhe mekanizmave të grupit, raportoi Bloomberg, duke cituar zëdhënësin e Ministrisë së Naftës, Salim al-Rikabi.
"Megjithatë, Iraku po ecën përpara me planet për të rritur prodhimin e naftës në përputhje me aftësitë dhe nevojat e tij dhe OPEC-ut duhet të rrisë kuotën e prodhimit të vendit në përputhje me rrethanat", tha Al-Rikabi.
Përndryshe, Iraku do të duhet të vendosë nëse do të mbetet në grup apo do të tërhiqet, sipas raportit të Bloomberg. Komentet erdhën pasi eksportet e naftës së Irakut janë kufizuar ndjeshëm nga lufta, duke rritur presionin mbi Bagdadin për të kërkuar më shumë hapësirë për të rritur prodhimin.
OPEC-u është përballur me një tendosje të re muajt e fundit pasi Emiratet e Bashkuara Arabe u larguan nga grupi pas viteve të tensionit me Arabinë Saudite për kufijtë e prodhimit.
OPEC-u dhe aleatët e tij kanë porositur një rishikim të kapacitetit teknik të prodhimit të secilit anëtar, raportoi Bloomberg. Rishikimi pritet të përfundojë më vonë këtë vit dhe të përdoret për të ndihmuar në përcaktimin e objektivave të prodhimit për vitin 2027.