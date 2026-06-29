Iraku dhe Siria bien dakord të formojnë komitet të përbashkët të nivelit të lartë për bashkëpunimin dypalësh

Serdar Dincel, Rania R.a. Abushamala, Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Iraku dhe Siria ranë dakord të hënën për të formuar një komitet të përbashkët koordinues të nivelit të lartë dhe diskutuan hapa praktikë për rehabilitimin e tubacioneve të naftës mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
Diskutimet erdhën ndërsa ministri irakian mbërriti në Siri të hënën me ftesë të homologut të tij sirian, duke shënuar vizitën e parë zyrtare në Damask që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024.
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas takimit të ministrit të Jashtëm irakian Fuad Hussein me homologun e tij sirian Asaad al-Shaibani, thuhet se dy palët diskutuan mënyrat për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zhvillimin e bashkëpunimit të përbashkët në fusha të ndryshme.
Ata “ranë dakord për formimin e një komiteti të përbashkët koordinues të nivelit të lartë, të kryesuar nga dy ministrat e jashtëm, për të siguruar ndjekjen e zbatimit të rezultateve të bashkëpunimit dypalësh dhe koordinimin e përpjekjeve në fusha të ndryshme”, thuhet në deklaratë.
Takimi trajtoi gjithashtu mekanizmat për transportin dhe tranzitin e furnizimeve me energji, si dhe projektin për rehabilitimin e tubacioneve të naftës nga Iraku në Siri.
Palët shqyrtuan gjithashtu mënyrat për forcimin e koordinimit të sigurisë dhe bashkëpunimit të përbashkët, në mbështetje të sigurisë së të dy vendeve dhe stabilitetit rajonal, si dhe për forcimin e përpjekjeve për t’u përballur me sfidat e përbashkëta.
Sipas një deklarate të Presidencës siriane, Hussein u takua gjithashtu me presidentin sirian Ahmed al-Sharaa, me të cilin diskutoi zhvillimet më të fundit rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe forcimin e nivelit të koordinimit dhe konsultimeve mes Bagdadit dhe Damaskut.
Më 10 qershor, kryeministri irakian Ali al-Zaidi i dërgoi një letër al-Sharaas, duke theksuar rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe ekonomisë.
Periudha e fundit ka sjellë rihapjen graduale të disa pikëkalimeve kryesore tokësore mes Irakut dhe Sirisë, duke hapur rrugën për një fazë të re të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar ndërmjet dy vendeve.