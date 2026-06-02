IOM-i u bën thirrje qeverive të forcojnë koordinimin ndërkufitar për të frenuar epideminë e Ebolës

James Tasamba
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) u bëri thirrje të martën qeverive dhe partnerëve që të forcojnë urgjentisht bashkëpunimin ndërkufitar për të frenuar epideminë aktuale të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, agjencia e OKB-së paralajmëroi se mbylljet e kufijve vetëm rrezikojnë që lëvizjet e njerëzve të kalojnë në mënyrë të fshehtë dhe të rrisin rrezikun e transmetimit.
Sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, numri i rasteve të konfirmuara të Ebolës në Kongo ka kaluar 300.
Ndërkohë, numri i vdekjeve nga virusi është rritur në 48. Në Ugandë janë regjistruar 15 raste të konfirmuara dhe një viktimë deri më tani.
“Viruset nuk ndalen në kufij, dhe as reagimi ynë nuk duhet të ndalet”, tha zëvendësdrejtoresha e përgjithshme e IOM-it për operacione, Ugochi Daniels.
Ajo shtoi se mbylljet e kufijve shpesh i detyrojnë njerëzit të lëvizin përmes rrugëve joformale ku kontrolli shëndetësor dhe mbikëqyrja janë të kufizuara.
IOM-i theksoi se kufizimet e lëvizjes nuk e ndalin migrimin, por shpesh e zhvendosin atë në rrugë më pak të monitoruara, duke vështirësuar gjurmimin dhe zbulimin e hershëm të rasteve.