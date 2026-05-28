Inxhinieri i Google-it akuzohet për përdorim të informacionit të brendshëm për të fituar 1.2 milion dollarë në baste

Esra Tekin
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Prokurorët federalë në New York akuzuan inxhinierin e softuerit të Google-it, Michele Spagnuolo, se ka fituar rreth 1.2 milion dollarë në platformën e basteve Polymarket duke përdorur informacione konfidenciale të brendshme mbi personat më të kërkuar në Google gjatë vitit 2025, raportoi CNN, transmeton Anadolu.
Sipas kallëzimit penal, Spagnuolo dyshohet se operonte me emrin e përdoruesit “AlphaRaccoon” dhe kishte vendosur disa baste “po” dhe “jo” për atë se kush do të bëhej personi më i kërkuar në Google.
“Ndryshe nga palët e tjera në bastet e tij, Spagnuolo e dinte rezultatin e këtyre basteve para publikut, sepse kishte qasje në të dhënat e brendshme konfidenciale dhe me vlerë komerciale të Google-it”, thuhet në kallëzimin e autoriteteve.
Spagnuolo përballet me akuza për mashtrim me mallra, mashtrim elektronik dhe pastrim parash. Ai doli para gjykatës të mërkurën dhe u lirua me kaucion prej 2.2 milion dollarësh, me kufizime për udhëtim.
Google tha se Spagnuolo është pezulluar nga puna.
“Po bashkëpunojmë me organet e zbatimit të ligjit në hetimin e tyre. Punonjësi kishte qasje në materialet tona të marketingut përmes një mjeti të disponueshëm për të gjithë punonjësit, por përdorimi i informacioneve të tilla konfidenciale për vendosjen e basteve përbën shkelje serioze të politikave tona”, ka thënë një zëdhënës i Google-it.
Sipas kallëzimit, Spagnuolo ka vendosur një bast prej 381,12 dollarësh “po” që David Anthony Burke, i njohur si D4vd, muzikant aktualisht në burg nën akuza për vrasjen e një vajze adoleshente, do të renditej mes personave më të kërkuar të vitit, si dhe një bast prej 5 dollarësh që D4vd do të ishte personi më i kërkuar në Google, pavarësisht një probabiliteti pak mbi 0 për qind.
Spagnuolo gjithashtu dyshohet se vuri bast 613 mijë dollarë me opsionin “jo” për Papa Leonin si personi më i kërkuar dhe më shumë se 500 mijë dollarë me opsionin “jo” për presidentin amerikan Donald Trump.
Prokurorët thonë se ai fitoi më shumë se 1.2 milion dollarë pasi Google publikoi rezultatet e personave më të kërkuar.