Interpretimet artistike turke dhe veshjet tradicionale morën vlerësime nga liderët botërorë në Samitin e NATO-s

Artistët e Orkestrës Simfonike Presidenciale dhe artistët pranë Drejtorisë së Përgjithshme e Arteve të Bukura të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, të cilët performuan në kuadër të Samitit të NATO-s në Ankara, morën vlerësime nga delegacionet mysafire jo vetëm për repertorin e tyre që shtrihej nga muzika klasike deri te meloditë e botës turke, por edhe për veshjet tradicionale dhe performancat e tyre, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, në programet zyrtare të zhvilluara në kuadër të Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në Ankara, institucionet artistike në kuadër të ministrisë prezantuan pasurinë kulturore të Turqisë para protokollit ndërkombëtar.
Artistët që performuan në aktivitetet e zhvilluara në Kompleksin Presidencial dhe në Pallatin Çankaya, përmes repertorit të tyre që përfshinte pjesë nga muzika klasike perëndimore deri te meloditë e zgjedhura të muzikës turke dhe botës turke, kontribuuan në diplomacinë kulturore të Turqisë përmes gjuhës universale të artit.
Performancat e artistëve të Orkestrës Simfonike Presidenciale në kuadër të samitit u mirëpritën me vlerësim edhe nga liderët botërorë.
Pas koncertit të “CSO Cello Yildizlari” (Yjet e Violonçelit të Orkestrës Simfonike Presidenciale), të cilët performuan në darkën e liderëve, presidenti francez Emmanuel Macron përgëzoi artistët një nga një dhe shprehu kënaqësinë për nivelin e lartë të interpretimit të tyre. Macron tha se dëshironte ta dëgjonte grupin edhe në Francë.
Edhe performanca shumëgjuhëshe e grupit Samida, i cili u ngjit në skenë në përmbyllje të programit të darkës, mori vlerësime nga mysafirët ndërkombëtarë.
Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë performancës së grupit, shprehu vlerësimin e tij me një gjest dhe ua përcolli artistëve kënaqësinë e tij me fjalë përgëzuese.
- Katër grupe të ndryshme morën pjesë
Në programet e mirëseardhjes, takimeve të liderëve dhe pritjeve të organizuara në Kompleksin Presidencial në kuadër të Samitit të NATO-s, morën pjesë katër grupe të ndryshme të përbëra nga artistë të Orkestrës Simfonike Presidenciale.
CSO Trio, i përbërë nga flauti, violina dhe harpa, gjatë pritjes së liderëve interpretoi veprat “Meditation” të Jules Massenet, “Le Cygne” të Camille Saint-Saëns dhe “Adagio” të Johann Sebastian Bach, si dhe këngën tradicionale “Sarı Gelin”.
CSO Cello Yildizlari, që performoi në darkën e liderëve, shoqëroi programin me një repertor të gjerë që përfshinte vepra të zgjedhura të muzikës turke si “Katibim”, “Sehnaz Longa” dhe “Nihavent Longa”, krahas klasikëve botërorë.
Grupi Samida, që performoi në përmbyllje të darkës, krijoi një atmosferë shumëkulturore me këngë në gjuhën turke, rome, greke, angleze dhe shqipe.
Ndërsa në pritjen në Kopshtin e Jashtëm, Ansambli i Muzikës së Botës Turke prezantoi trashëgiminë e përbashkët muzikore të botës turke për mysafirët ndërkombëtarë përmes veprave si “Tatar Pinari”, “Bahcesaray Kaytarmasi” dhe “Kultiginin Narasi”.
- Kontribut në pasqyrimin elegant të pasurisë kulturore para mysafirëve ndërkombëtarë
Në programin e organizuar në Pallatin Çankaya nën mikpritjen e zonjës së parë Emine Erdogan, bashkëshortes së presidentit Recep Tayyip Erdogan, performoi një trio femërore e përbërë nga instrumentet ney, kanun dhe kemençe klasike, nga artistet e Drejtorisë së Përgjithshme të Arteve të Bukura të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit.
Në program u interpretuan vepra të zgjedhura të muzikës turke si “Tuti-i Mucize-guyem Ne Desem Laf Degil”, “Ruzgar Uyumus Ay Daliyor Her Taraf Issiz”, “Fikrimin Ince Gulu”, “Uskudar’a Gider Iken”, “Sazkar Pesrev”, “Rast Medhal” dhe “Yine Bir Gulnihal Aldi Bu Gonlumu”.
Në pritjet zyrtare në Aeroportin Esenboga të Ankarasë, artistët e Ansamblit Shtetëror të Arteve Skenike të Ankarasë mirëpritën krerët e shteteve dhe bashkëshortet e tyre me lule, të veshur me kostume tradicionale të përgatitura nga Instituti i Maturimit i Ankarasë.
Veshjet tradicionale të përdorura gjatë pritjeve dhe prezantimi i artistëve morën vlerësime nga delegacionet mysafire.
Delegacioni i Koresë së Jugut bisedoi për një kohë me artistët dhe shqyrtoi nga afër instrumentet e përdorura.
Edhe kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, i vlerësoi me interes veshjet tradicionale dhe falënderoi artistët.
Performancat muzikore dhe programet tradicionale të mirëseardhjes gjatë gjithë samitit kontribuuan në pasqyrimin në mënyrën më elegante të pasurisë kulturore të Turqisë para mysafirëve ndërkombëtarë.
- “Jam krenar për secilin prej artistëve tanë veç e veç”
Ministri i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy, në një postim në platformën NSosyal, tha se gjatë Samitit të NATO-s, liderët botërorë u pritën jo vetëm me diplomaci, por edhe me elegancën e trashëgimisë së pasur kulturore dhe artistike të vendit.
Duke theksuar se artistët në fjalë e përfaqësuan me sukses Turqinë në Kompleksin Presidencial dhe në Pallatin Çankaya me repertorin e tyre të zgjedhur, që shtrihej nga muzika klasike deri te meloditë unike të botës turke, Ersoy tha:
“Veshjet tradicionale të artistëve tanë që morën pjesë në pritje dhe veprat që ata interpretuan fituan vlerësimin e krerëve të shteteve mysafire dhe delegacioneve të tyre. I falënderoj nga zemra të gjithë artistët tanë që përfaqësuan kulturën dhe artin tonë me sukses të madh në një nga platformat më të rëndësishme ndërkombëtare në botë. Jam krenar për secilin prej tyre veç e veç”.