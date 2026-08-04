Interpoli: Inteligjenca artificiale përdoret në 55 për qind të krimeve kibernetike të raportuara në Afrikë

Adama Bamba
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Inteligjenca artificiale është përdorur në 55 për qind të krimeve kibernetike të raportuara në Afrikë, sipas një raporti të Interpolit, trasnsmeton Anadolu.
Raporti i Vlerësimit të Kërcënimeve Kibernetike të Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale të Afrikës 2026, i cili u publikua të hënën, tha se IA po mundësonte që sulmet kibernetike të kryheshin më shpejt, në një shkallë më të madhe dhe në mënyra që ishin më të vështira për t'u zbuluar.
Bazuar në të dhënat nga 36 vende afrikane, raporti tha se humbjet financiare të shkaktuara nga krimi kibernetik ishin më shumë se dyfishuar që nga viti 2024, duke u rritur nga 192 milionë dollarë në 484 milionë dollarë.
Mashtrimi në internet ishte lloji më i shpeshtë i raportuar i krimit kibernetik në Afrikë në vitin 2025, sipas raportit. Sulmuesit përdorën platforma të parave celulare, media sociale dhe IA për të arritur një numër më të madh njerëzish, tha ai.
Raporti nuk jep një renditje nga vendi ku krimi kibernetik ishte më i përhapur. Ai tha se Afrika Lindore ishte bërë një qendër për mashtrime që synojnë sistemet e pagesave celulare dhe sulmet e ransomware.
Sipas raportit, Afrika Perëndimore dhe Qendrore ishin ndër rajonet ku ishin përqendruar mashtrimet e komprometimit të postës elektronike të biznesit (BEC) dhe mashtrimet e romancave në internet.
Nënrajoni i Afrikës Jugore, ndërkohë, ishte shfaqur si një objektiv kryesor për grupet ndërkombëtare të krimit kibernetik për shkak të nivelit të lartë të lidhjes dixhitale, tha ai.
Raporti tha se përmbajtja e rrejshme e krijuar nga IA ishte bërë gjithnjë e më e zakonshme në rastet e zhvatjes dixhitale dhe ngacmimeve në internet. Senegali nisi platformë raportimi në internet në vitin 2025 për të luftuar shkeljet në internet që synojnë fëmijët ndërsa 17 vende afrikane forcuan legjislacionin e tyre për krimin kibernetik atë vit, sipas raportit.
Më shumë se 1.500 të dyshuar u kapën në operacionet ndërkombëtare të koordinuara nga Interpoli, ndërsa qindra pajisje dixhitale u sekuestruan dhe më shumë se 100 milionë dollarë të ardhura kriminale u konfiskuan, tha ai.
Raporti inkurajoi një bashkëpunim më të fortë midis vendeve, trajnimin e IA-së për agjencitë e zbatimit të ligjit dhe rritjen e partneritetit publik-privat për të luftuar krimin kibernetik.