Intensifikohet vullkani Fuego në Guatemalë, shkakton alarm sigurie në SHBA

Mariam Ashalem De Andres
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Vullkani Fuego në Guatemalë u intensifikua të mërkurën, ndërsa autoritetet paralajmëruan për rritje të aktivitetit vullkanik që mund të prekë tri rajone dhe të pengojë transportin, transmeton Anadolu.
Instituti Kombëtar i Sizmologjisë, Vullkanologjisë, Meteorologjisë dhe Hidrologjisë i Guatemalës (INSIVUMEH) tha se vullkani ka nxjerrë një përzierje hiri, shkëmbinjsh dhe gazrash të nxehtë, ndërsa rrjedhat vullkanike mbeten në nivele mesatare, por pritet të intensifikoheshin.
Agjencia paralajmëroi se departamentet Sacatepequez, Escuintla dhe Chimaltenango mund të preken.
INSIVUMEH tha se Autostrada Kombëtare 14, midis kilometrave 83 dhe 103, që lidh Escuintlan me Alotenangon, mbeti e mbyllur për shkak të aktivitetit vullkanik.
Ai paralajmëroi gjithashtu se ndryshimet në emetimet e hirit dhe kushtet e erës mund të çojnë në mbylljen e përkohshme të Aeroportit Ndërkombëtar La Aurora, megjithëse operacionet vazhduan normalisht të mërkurën.
Ambasada e SHBA-së u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të monitorojnë situatën lokale, të ndjekin përditësimet nga autoritetet guatemalase dhe të përgatiten për ndërprerje të mundshme të udhëtimeve të shkaktuara nga hiri vullkanik.
Ajo gjithashtu këshilloi udhëtarët të presin vonesa ndërsa situata zhvillohet.
Autoritetet guatemalase nisën evakuimin e banorëve nga komunitetet pranë vullkanit në fillim të kësaj jave, pas rritjes së aktivitetit vullkanik, ndërsa ekipet e emergjencës hapën strehimore të përkohshme për familjet e zhvendosura.
Zyrtarët shtuan monitorimin e vullkanit dhe vazhduan vlerësimin e rrezikut nga rrjedhat piroklastike dhe reshjet e hirit në komunitetet përreth.
Rritja e aktivitetit ka penguar transportin në zonë, me autoritetet që vazhdojnë të mbajnë të mbyllura rrugët dhe u bëjnë thirrje banorëve të shmangin zonat e prekura derisa kushtet të përmirësohen.
Shërbimet e emergjencës mbeten në gatishmëri dhe po monitorojnë ndryshime të mëtejshme në aktivitetin e vullkanit.
Fuego, rreth 35 kilometra në jugperëndim të Qytetit të Guatemalës, është një nga vullkanet më aktivë të Amerikës Qendrore.
Në vitin 2018, shpërthimi i tij më vdekjeprurës në dekada shkaktoi vdekjen e më shumë se 200 personave, la qindra të zhdukur dhe detyroi mijëra të largoheshin nga shtëpitë e tyre.