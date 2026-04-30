Intensifikohen kritikat në Evropë pas ndalimit izraelit të flotiljes që shkonte për në Gaza pranë Greqisë

Seyit Şamil Kurt, Ayhan Mehmet
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kritikat nga e gjithë Evropa janë shtuar pasi forcat izraelite ndaluan Flotiljen Globale "Sumud" që ishte nisur drejt Gazës në ujërat ndërkombëtare pranë Greqisë, duke nxitur akuza për shkelje të së drejtës ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Ish-ministri i Financave i Greqisë, Yanis Varoufakis, kritikoi ashpër qeverinë greke, duke iu referuar zhvillimeve pranë brigjeve të ishullit grek të Kretës.
"Porsa fola me miq në Flotiljen Globale 'Sumud'. Anijet dhe dronët izraelitë po i ngacmojnë pranë brigjeve të Kretës", tha ai përmes platformës amerikane X.
"Qeveria greke ose është bashkëfajtore ose e paaftë për të mbrojtur detet tona nga Izraeli", shtoi ai, ndërsa qeveria greke dhe zyrtarët izraelitë nuk reaguan menjëherë ndaj komenteve të tij.
Ndërkohë, ligjvënësi italian Arturo Scotto tha se flotilja u ndalua rreth 700 milje nga Gaza në ujërat ndërkombëtare pranë Greqisë.
"Historia përsëritet. Këtë herë, shumë konkretisht në Evropë", shkroi Scotto në X, duke vënë në pikëpyetje nëse "dhuna dhe shpërfillja e së drejtës ndërkombëtare" mund të tolerohen.
Në Spanjë, Ione Belarra, udhëheqëse e partisë Podemos, tha se flotilja duket se është "sekuestruar në ujërat ndërkombëtare" nga forcat izraelite.
"Ky është një tjetër krim lufte për të cilin një ditë do të duhet të japin llogari", shkroi ajo në X, duke i bërë thirrje qeverisë spanjolle dhe Komisionit Evropian të ofrojnë mbrojtje të menjëhershme.
Ndërkaq, një aktivist spanjoll në bord të flotiljes, Pablo Quesada Martin, tha se dronët izraelitë po rrotulloheshin mbi anijet dhe paralajmëroi se një ndërhyrje mund të jetë e afërt.
"Rikonfirmojmë se ndalimi i një anijeje në ujërat ndërkombëtare është shkelje e së drejtës ndërkombëtare", tha ai në një mesazh me video, duke shtuar se personat në bord po kërkonin mbështetje nga autoritetet greke.
"Ata po kryejnë gjenocid në Palestinë, po realizojnë spastrim etnik dhe askush nuk po bën asgjë për këtë. Rroftë lufta e popullit palestinez", shtoi Martin.
Flotilja, e cila transporton ndihmë humanitare për Gazën, synon të thyejë bllokadën e Izraelit dhe të hapë një korridor humanitar detar.
Zhvillimet erdhën disa orë pasi mediat në gjuhën hebraike raportuan se Izraeli po përgatitej të ndalte flotiljen, e cila përfshin rreth 100 anije me afro 1.000 aktivistë nga disa vende.
Izraeli ka vendosur bllokadë ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007 dhe ka lënë rreth 1,5 milion palestinezë nga afro 2,4 milionë pa strehë, pasi shtëpitë e tyre u shkatërruan gjatë luftës.