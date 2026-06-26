Inteligjenca zvicerane: Situata e sigurisë po përkeqësohet, kërcënimi rus mbetet sfida kryesore

Ahmet Gençtürk
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Situata e sigurisë në Zvicër po përkeqësohet për shkak të kërcënimeve të shumta, tha të enjten shefi i inteligjencës së vendit, transmeton Anadolu.
"Rendi ndërkombëtar po kalon trazira të thella, me kriza dhe konflikte që shumohen në të gjithë Evropën", tha drejtori i Shërbimit Federal të Inteligjencës Zvicerane, Serge Bavaud, raporton agjencia shtetërore e lajmeve Swissinfo.
"Mjedisi mbrojtës i Zvicrës po gërryhet - nga lindja, perëndimi dhe jugu", shtoi Bavaud.
Sipas tij, "kërcënimi rus" është sfida më e rëndësishme me të cilën përballet Zvicra. Bavaud pretendon se Moska po kërkon të dobësojë demokracitë perëndimore përmes luftës hibride, ndërsa mban dhjetëra oficerë të dyshuar të inteligjencës në vend, shpesh nën mbulesën diplomatike.
Ai argumentoi se lufta në Iran ka rritur mundësinë e akteve të dhunës kundër objektivave hebrenje ose amerikane në Zvicër.