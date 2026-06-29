Elena Teslova
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme të Rusisë (SVR) akuzoi të hënën autoritetet ukrainase për lehtësimin e tranzitit të drogës nga Amerika Latine në Evropë, duke pretenduar se Kievi lejoi zgjerimin e tregtisë në këmbim të përfitimeve financiare dhe të tjera, transmeton Anadolu.
Shërbimi i inteligjencës tha në një deklaratë se agjencitë e sigurisë të Ukrainës po mundësonin qëllimisht trafikun e drogës përmes vendit, duke pretenduar se po kërkonte burime shtesë të ardhurash mes mbështetjes së pamjaftueshme financiare nga aleatët perëndimorë.
Agjencia e inteligjencës gjithashtu pretendoi se kartelet e drogës në Amerikën Latine kishin ndihmuar Ukrainën në rekrutimin e mercenarëve të huaj për të luftuar në forcat e saj të armatosura.
Sipas SVR, grupet kriminale nga Amerika Latine po kërkojnë të zgjerojnë dërgesat e lëndëve narkotike, duke përfshirë fentanyl, në Evropë ndërsa përpjekjet kundër drogës intensifikohen në SHBA.
“Nga ana e tyre, grupet kryesore kriminale në Amerikën Latine po kërkojnë të zgjerojnë gjeografinë e dërgesave të drogës, duke përfshirë fentanyl, për shkak të intensifikimit të fushatës kundër drogës në SHBA”, thuhet në deklaratë.
"Ukraina shihet prej tyre si një korridor i sigurt për akses në tregun evropian, duke pasur parasysh mungesën e kontrollit të duhur kufitar dhe doganor në vend".
SVR tha se portet e rajonit të Odesa-s po bëhen "baza kryesore e transportit në rrugën e tranzitit të drogës në Evropë përmes Polonisë, Moldavisë dhe Rumanisë".