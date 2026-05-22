Shpetim Hiseni
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Në Institutin Yunus Emre në Prizren është hapur “Punëtoria e Teknologjisë Ozdemir Bayraktar”, një hapësirë e re e dedikuar zhvillimit të aftësive të të rinjve në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi nga YEE Prizren, ceremonia e hapjes u mbajt me pjesëmarrjen e personaliteteve të shumta, përfshirë ish-kryetarin e parlamentit të Turqisë, Mustafa Sentop, Konsullin e Përgjithshëm të Turqisë në Prizren, Fatih Topçu, shefi i Përfaqësisë Turke në kuadër të KFOR-it, Kolonel Harun Elitas, Koordinatorin e Institutit Yunus Emre në Kosovë, Ramazan Yilmaz, si anëtarë të stafit akademik nga universitete të Turqisë dhe Kosovës.
Punëtoria e re synon të ofrojë trajnime në robotikë, kodim bazik dhe projekte të orientuara drejt teknologjisë, me fokus të veçantë në përgatitjet për festivalin teknologjik TEKNOFEST.
Ky projekt mban emrin e të ndjerit Ozdemir Bayraktar, inxhinier dhe pionier i industrisë së dronëve në Turqi, dhe synon të nxisë të rinjtë që të angazhohen në fushat e prodhimit, kërkimit dhe zhvillimit teknologjik, duke kontribuuar në inovacion dhe krijimtari.