Instituti finlandez i shëndetësisë bën thirrje për ndalimin e pijeve energjike për personat nën 18-vjeç

İlayda Çakırtekin
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Instituti Finlandez për Shëndetin dhe Mirëqenien bëri thirrje të enjten për ndalimin e shitjes së pijeve energjike për fëmijët nën 18-vjeç, sipas transmetuesit publik Yle, transmeton Anadolu.
Instituti bëri thirrje për ndalimin pasi zbuloi se gati shtatë nga 10 persona të moshës 12-20 vjeç konsumojnë pije energjike të paktën herë pas here.
Ai theksoi se shumica e tyre ndjehen të varur nga pijet energjike, me shumë në të njëjtën grupmoshë që thonë se i konsumojnë ato për të qëndruar zgjuar ose për t'u ndjerë më vigjilent.
"Konsumimi i lartë, veçanërisht në mbrëmje, mund të ketë efektin e kundërt, mund të përkeqësojë gjumin dhe të rrisë lodhjen", tha drejtori i kërkimit Sari Niinisto në një njoftim për shtyp.
Ajo shprehu gjithashtu shqetësimin se rreth 12 deri në 20-vjeçarë po zëvendësojnë mëngjesin dhe drekat e shkollës me pije energjike, një zakon që mund të dëmtojë nivelet e energjisë dhe të dëmtojë përqendrimin.