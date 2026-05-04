Infrastruktura e telekomunikacionit izraelit përdoret për të gjurmuar njerëzit në mbi 10 vende

Burak Dağ
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Infrastruktura e telekomunikacionit izraelit është përdorur gjatë tre viteve të fundit për të gjurmuar njerëzit në mbi 10 vende, transmeton Anadolu.
"Kjo infrastrukturë, nga rrjetet e ndërtuara në vitet 1970 deri te sistemet më moderne 5G, është transformuar në pajisje gjurmimi me programe të sofistikuara spiunazhi", tha hetimi nga grupi i kërkimit dixhital me bazë në Kanada, Citizen Lab, sipas një lajmi të së dielës nga e përditshmja izraelite "Haaretz".
Që nga nëntori i vitit 2022, janë bërë më shumë se 15.700 përpjekje për të përcaktuar vendndodhjen e telefonave në vende të shumta, përfshirë Tajlandën, Afrikën e Jugut, Norvegjinë, Bangladeshin dhe Malajzinë nëpërmjet infrastrukturës së kompanive të telekomunikacionit me bazë në Izrael.
Dokumentet e brendshme të shikuara nga "Haaretz" zbuluan se "Verint", kompania mëmë e "Cognyte" i shiti një sistem gjurmimi të bazuar në SS7 të quajtur SkyLock një klienti qeveritar në Republikën Demokratike të Kongos.
Gjetjet treguan se "Fink", një kompani telekomunikacioni zviceran, u mundësoi kompanive izraelite të mbikëqyrjes si "Rayzone" të imitonin operatorët celularë dhe të lidheshin me rrjetet mobile të trashëguara, duke i lejuar ato të gjurmonin përdoruesit në të gjithë botën përmes shfrytëzimit të protokollit të sinjalizimit SS7 për mbikëqyrje.
SS7 u zhvillua fillimisht për të trajtuar drejtimin e thirrjeve dhe mesazheve, për të mbështetur roamingun ndërkombëtar dhe për të mundësuar ndërveprimin midis operatorëve celularë, shkruan "Haaretz".
Një nga teknikat më të dukshme të sulmit kibernetik të përdorura ishte SIMjacking. Me këtë metodë, një mesazh i fshehur SMS, i padukshëm për përdoruesin, dërgohet në telefonin e synuar dhe një komandë brenda mesazhit detyron kartën SIM të ndajë vendndodhjen e pajisjes, treguan gjetjet.
Zbulohet se operacionet e gjurmimit të telefonit u kryen përmes rrjeteve të kompanive izraelite të telekomunikacionit "019Mobile" dhe "Partner Communications". "019Mobile" tha në përgjigje se është operator virtual dhe se identiteti i tij mund të jetë imituar, duke mohuar përfshirjen në ndonjë operacion gjurmimi.
Nuk pati përgjigje të menjëhershme nga "Fink", "Partner Communications", "Exelera Telecom" ose "Cognyte/Verint" mbi zbulimet.