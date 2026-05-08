Indonezia nxiton të shpëtojë dhjetëra alpinistë pasi shpërthimi i vullkanit la 3 të vdekur

Riyaz Khaliq Khaliq
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
STAMBOLL (AA) – Indonezia nisi sot një operacion për të shpëtuar dhjetëra alpinistë pas një shpërthimi të vullkanit që la tre të vdekur, dy prej tyre të huaj, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Vullkani shpërtheu në malin Dukono në ishullin Halmahera në provincën Maluku të Veriut, sipas faqes së lajmeve Detik. "Tre persona humbën jetën, dy prej të cilëve janë të huaj", tha Erlichson Pasaribu, një zyrtar policie, për faqen e internetit.
Erlichson shtoi se ka rreth 20 alpinistë të bllokuar. Autoritetet kanë vendosur ekipe për të shpëtuar alpinistët e bllokuar. Vullkani shpërtheu rreth orës 07:41 të mëngjesit sipas orës lokale, duke hedhur një re tymi rreth 10 kilometra në ajër.
Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Fatkeqësive të Indonezisë (BNPB) tha se ka raportime për dy turistë që dyshohet se kanë vdekur në një incident në zonën e malit Dukono.