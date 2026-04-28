Indonezi, rritet në 14 numri i të vdekurve nga aksidenti hekurudhor

Islam Uddin
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Numri i të vdekurve nga përplasja e dy trenave në qytetin Bekasi, në provincën Java Perëndimore të Indonezisë, u rrit në 14 persona, ndërsa 84 të tjerë mbetën të plagosur, njoftuan të martën mediat shtetërore duke cituar autoritetet, transmeton Anadolu.
Duke u cilësuar si një nga aksidentet hekurudhore më vdekjeprurëse në vend në vitet e fundit, bëhet e ditur se aksidenti ndodhi vonë të hënën në Stacionin Bekasi Lindor, kur një tren periferik u përplas me një tren të linjës së largët, sipas agjencisë së lajmeve Antara.
Zyrtarët nga operatori shtetëror i hekurudhave PT Kereta Api Indonesia (KAI) thanë se dhjetëra pasagjerë të plagosur po marrin trajtim në disa spitale.
Zëdhënësi i KAI-t, Franoto Wibowo, tha se incidenti filloi kur një taksi u përplas me një tren elektrik periferik në vendkalimin hekurudhor Bulak Kapal në Bekasi, sipas Jakarta Globe.
Pas goditjes, treni periferik ndaloi në shina dhe pak më vonë, treni i linjës së largët që udhëtonte në të njëjtën linjë u përplas me trenin e bllokuar periferik.
Ekipet e emergjencës, përfshirë ato nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit dhe Shpëtimit (Basarnas), punuan gjatë gjithë natës për të evakuuar viktimat, disa prej të cilëve kërkonin kujdes mjekësor të specializuar. Autoritetet thanë se të vdekurit janë dërguar në një spital policie për identifikim.
Zyrtarët njoftuan se të gjitha shpenzimet mjekësore dhe funerale për viktimat do të mbulohen, ndërsa një qendër e reagimit emergjent dhe pika informacioni janë ngritur për të ndihmuar familjet.
Shërbimet e trenave në zonën e prekur mbeten pjesërisht të ndërprera, me operacione të kufizuara ndërsa hetuesit vazhdojnë të vlerësojnë shkakun e përplasjes.
Autoritetet e transportit të Indonezisë thanë se përpjekjet e reagimit po vazhdojnë, me përditësime të mëtejshme që priten ndërsa operacionet e shpëtimit vijojnë.