India: Vazhdojnë bisedimet me Iranin për kalimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Ahmad Adil
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
India tha sot se vazhdojnë bisedimet me Iranin për kalimin e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, sipas një zyrtari të lartë, transmeton Anadolu.
Mukesh Mangal, një zyrtar i lartë indian nga Ministria e Porteve, Transportit Detar dhe Ujit, tha se New Delhi ka diskutuar me Teheranin në lidhje me kalimin e anijeve.
"Do të doja të thoja se ne kemi diskutuar me autoritetet iraniane përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme për nxjerrjen e anijeve tona", u tha Mangal gazetarëve në kryeqytetin indian kur u pyetën për një cisternë japoneze të naftës bruto që kaloi rrugën ujore kryesore të martën.
Cisterna japoneze e naftës bruto ishte anija e parë e tillë që kaloi tranzitin e Hormuzit që nga shpërthimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit me Iranin më 28 shkurt.
"Ne ishim vendi kryesor për të nxjerrë anije, veçanërisht anije LPG nga ajo zonë. Pra, po bëhen përpjekje edhe nga India. Pra, nuk është vetëm Japonia, por të gjitha vendet po përpiqen. Ne gjithashtu po përpiqemi", tha Mangal.
Rreth 20 për qind e furnizimit global me naftë kalon çdo ditë nëpër ngushticë ndërsa pasiguria e shtuar ka rritur çmimet e naftës si dhe kostot e transportit dhe sigurimit.
India njoftoi këtë muaj se ka rifilluar blerjet e naftës nga Irani për herë të parë në shtatë vjet, mes konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme që ka ndërprerë furnizimet globale me energji, veçanërisht në të gjithë Azinë.
Më pas, 2 milionë fuçi naftë bruto iraniane mbërritën në Indi.
India u furnizua me gati 50 për qind të furnizimeve të saj me energji me vlerë 180 miliardë dollarë në vitin 2024 nga Lindja e Mesme, sipas të dhënave më të fundit të disponueshme.