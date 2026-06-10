India thërret diplomatin amerikan për të protestuar për “sulmin” ndaj anijes në brigjet e Omanit

Ahmad Adil
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
India ka thirrur të mërkurën një diplomat amerikan në kryeqytetin Nju Delhi për shkak të “sulmit” ndaj një anijeje pranë Omanit.
Burime nga Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë thanë për Anadolu se Jason Meeks, i ngarkuari me punë në Ambasadën e SHBA-së në Nju Delhi, u thirr në shenjë proteste ndaj sulmit mbi anijen.
Më herët të mërkurën, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane çaktivizuan një cisternë nafte të martën vonë, pasi anija dyshohet se kishte shkelur bllokadën detare duke tentuar të transportonte naftë nga Irani.
Më vonë, India e dënoi sulmin ndaj anijes tregtare M/T Settebello pranë brigjeve të Omanit.
“Nga 24 anëtarët indianë të ekuipazhit, 21 janë shpëtuar deri tani dhe tre raportohet se janë të zhdukur”, tha ministria.