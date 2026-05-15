India rrit çmimet e karburantit pas më shumë se 4 vitesh mes goditjes energjetike në Lindjen e Mesme

Ahmad Adil
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Duke ndjerë ndikimin e konfliktit në Lindjen e Mesme mbi furnizimet me energji, India ka njoftuar rritjen e parë të çmimeve të karburantit në më shumë se katër vite, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik "All India Radio" tha se çmimi i benzinës u rrit me tre rupi (3 cent), duke e çuar çmimin në 97.77 rupi (1.2 dollarë) për litër, ndërsa dizeli në 90.67 rupi (0.95 dollarë) për litër.
Rritja, pas mungesës së çdo ndryshimi çmimesh që nga prilli i vitit 2022, erdhi disa ditë pasi një zyrtar i lartë indian tha se kompanitë e naftës në Indi po përballen me humbje të mëdha për shkak të pasojave të goditjes energjetike në Lindjen e Mesme.
Zyrtarët thanë se kompanitë indiane të marketingut të naftës kanë përballuar humbje prej rreth 10 miliardë rupi indiane (104.5 milionë dollarë) në ditë, në mënyrë që “barra e çmimeve globale astronomike të mos u kalojë qytetarëve indianë”.
Qeveria pretendon se këto kompani kanë absorbuar humbje të mëdha që qytetarët të mos përballen me rritje të menjëhershme të çmimeve.
India siguron nga Lindja e Mesme gati 50 për qind të furnizimeve të saj me energji, me vlerë rreth 180 miliardë dollarë në vitin 2024. Muajin e kaluar, India njoftoi rifillimin e blerjeve të naftës nga Irani, për herë të parë në shtatë vite, në mes të konfliktit të vazhdueshëm në rajon që nisi më 28 shkurt.
Javën e kaluar, kryeministri Narendra Modi u bëri thirrje qytetarëve të ulin konsumin e karburantit përmes masave si puna nga shtëpia. Ai gjithashtu zvogëloi numrin e eskortës së tij me makina për të kursyer karburant.
Autoritetet në New Delhi gjithashtu njoftuan dy ditë pune nga shtëpia në javë për punonjësit e administratës publike.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik.
Ngushtica e Hormuzit, një rrugë detare kyçe globale përmes së cilës kalon rreth 20 për qind e dërgesave botërore të naftës, ka pësuar ndërprerje serioze për shkak të konfliktit.