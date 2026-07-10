India regjistron mbi një duzinë vdekjesh për shkak të shiut

Ahmad Adil
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
India ka parë mbi një duzinë vdekjesh të lidhura me shiun ditët e fundit pasi shirat e musonit shkaktuan rrëshqitje dheu dhe shembje shtëpish në disa pjesë të vendit, transmeton Anadolu.
Në fillim të kësaj jave, një rrëshqitje dheu goditi vendin e projektit të tunelit Anakkompoyil-Meppadi, në shtetin jugor indian të Kerala, duke vrarë shtatë persona.
Zyrtarët thanë se një person mbetet i zhdukur në vendin e incidentit të projektit të tunelit dhe operacionet e shpëtimit janë ende duke u zhvilluar.
Shtatë persona kanë vdekur në shtetin verior të Uttar Pradesh këtë javë, pasi shirat e dendur goditën rajonin, duke ndërprerë jetën e përditshme.
Në shtetin perëndimor të Maharashtra, të paktën një person vdiq pasi një ndërtesë u shemb në zonën Pimpri Chinchwad ndërsa shirat e dendur vazhdojnë të godasin shtetin.
Javën e kaluar, gjashtë persona u vranë pasi shirat e dendur shkaktuan shembjen e një ndërtese shumëkatëshe në kryeqytetin financiar të Indisë, Mumbai.
Në shtetin Himalayan të Himachal Pradesh, shirat e dendur të musonit kanë shkaktuar kërdi në disa zona.
Kryeministri Sukhvinder Singh Sukhu tha se reshjet e vazhdueshme të dendura në rrethe të ndryshme të shtetit gjatë 24 orëve të fundit kanë ngritur shqetësime.
"Në shumë vende kanë ndodhur rrëshqitje dheu, në disa zona janë krijuar kushte të ngjashme me përmbytjet dhe si masë paraprake, shkollat janë mbyllur në rrethe të caktuara", tha zyra e Sukhu në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Sezoni vjetor i musoneve në Indi zakonisht fillon në qershor dhe zgjat deri në shtator.