India raporton incident të ri detar pranë Omanit, konfirmon vdekjen e 3 marinarëve në një sulm të mëparshëm

Faisal Mahmud, Ahmad Adil
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
India ka njoftuar një incident të ri që përfshin një anije në ujërat pranë brigjeve të Omanit, ndërsa konfirmoi se tre marinarë indianë humbën jetën në një sulm të mëparshëm, transmeton Anadolu.
“Mësuam për një incident që përfshin një anije pranë portit Shinas të Omanit, më herët gjatë ditës së sotme”, shkroi Ambasada e Indisë në Muskat në rrjetin social amerikan X.
Sipas një postimi të gazetës "Muscat Daily" në X, autoritetet lokale “po reagojnë ndaj një zjarri të raportuar në cisternën MT Jalveer pranë Shinasit në Oman”. Misioni diplomatik indian tha se po e monitoron nga afër situatën dhe po koordinohet me autoritetet lokale për të marrë më shumë detaje.
Operacionet Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) gjithashtu konfirmuan incidentin më të fundit, duke deklaruar se kishin marrë një raport për një ngjarje 21 milje detare në verilindje të Soharit në Oman. “Autoritetet lokale kanë raportuar se një cisternë ka pësuar zjarr në dhomën e motorit. Nuk është raportuar ndonjë ndikim mjedisor. Autoritetet vazhdojnë hetimet”, thuhet në deklaratë.
Ky është incidenti i tretë i tillë që përfshin anije indiane gjatë kësaj jave, në mes të luftës SHBA-Iran. Dje, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane çaktivizuan një cisternë nafte vonë të martën, pasi anija dyshohet se kishte shkelur bllokadën detare duke u përpjekur të transportonte naftë nga Irani.
India dënoi sulmin ndaj anijes tregtare "Settebello" pranë brigjeve të Omanit. Të paktën 21 anëtarë të ekuipazhit u shpëtuan, ndërsa tre të tjerë rezultuan të zhdukur dhe të enjten u konfirmua vdekja e tyre.
“Është thellësisht për të ardhur keq të mësojmë për incidentin tragjik në bordin e cisternës 'MT Settebello', e cila mban flamurin e Palaut. Fatkeqësisht, tre marinarët indianë të raportuar fillimisht si të zhdukur tani janë konfirmuar të vdekur, pasi trupat e tyre janë gjetur dhe identifikuar”, tha ministri indian i Transportit Detar, Sarbananda Sonowal.