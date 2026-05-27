India në alarm për Ebola pas rasteve të dyshuara që nxitën mbikëqyrje shëndetësore

Faisal Mahmud
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
India ka intensifikuar masat e mbikëqyrjes shëndetësore dhe karantinës pasi disa raste të dyshuara me Ebola, që përfshijnë udhëtarë ndërkombëtarë, kanë shkaktuar shqetësim në disa qytete, transmeton Anadolu.
Gazeta The Hindu raportoi se një grua 28-vjeçare nga Uganda u vendos në izolim në një spital shtetëror për sëmundje infektive në Bengaluru pasi raportoi dhimbje trupore menjëherë pas mbërritjes në Indi përmes Ahmedabadit.
Mostrat e saj u dërguan në Institutin Kombëtar të Virologjisë (NIV) në Pune, ku testet fillestare thuhet se rezultuan negative për sëmundjen e virusit Ebola (EVD).
Ajo mbetet nën vëzhgim mjekësor në pritje të vlerësimeve të mëtejshme.
Alarmi vjen teksa India po forcon monitorimin pas shpërthimit të Ebolës në Ugandë dhe Republikën Demokratike të Kongos. Zyrtarët shëndetësorë kanë intensifikuar kontrollet në aeroporte dhe pika ndërkombëtare tranziti për pasagjerët që mbërrijnë nga vendet afrikane të prekura.
Ndërkohë, gazeta The Times of India raportoi se një biznesmen nga Kongo dhe tre persona të tjerë u izoluan në spitale në Ahmedabad pasi shfaqën simptoma të lidhura me ekspozim të mundshëm ndaj Ebolës. Mostrat e tyre janë dërguar gjithashtu për analiza laboratorike si masë paraprake.
Një raport i veçantë nga Mint tha se autoritetet shëndetësore sqaruan se asnjë infeksion me Ebola nuk është konfirmuar në Indi, pavarësisht mbikëqyrjes së shtuar dhe protokolleve të izolimit në Gujarat dhe Maharashtra. Zyrtarët theksuan se masat e karantinës po zbatohen në mënyrë rigoroze në përputhje me udhëzimet ndërkombëtare shëndetësore.
Ekipet shëndetësore në Ahmedabad kanë nisur gjurmimin e kontakteve dhe monitorimin e personave që mund të kenë qenë në kontakt me pacientët e izoluar, sipas ETV Bharat.
Ministri federal i Shëndetësisë, Jagat Prakash Nadda, u bëri thirrje qytetarëve të mos panikosen dhe të mos përhapin dezinformata, duke ritheksuar se India mbetet pa Ebola ndërsa sistemet e mbikëqyrjes vazhdojnë të funksionojnë sipas protokolleve të rekomanduara nga World Health Organization.