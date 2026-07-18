India lëshon me sukses raketën e parë orbitale të zhvilluar nga një kompani private

Ahmad Adil
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
Kompania indiane e teknologjisë hapësinore Skyroot Aerospace ka lëshuar me sukses mjetin e parë orbital të zhvilluar nga një kompani private në vend, një ngjarje që kryeministri indian Narendra Modi e cilësoi si një “kufi të ri historik për udhëtimin hapësinor të Indisë”, transmeton Anadolu.
Skyroot në rrjetin social amerikan X njoftoi se raketa Vikram-1 u ngrit nga Qendra Hapësinore Satish Dhawan në Sriharikota, në jug të Indisë, dhe fluturimi arriti orbitën
“Fluturimi testues i Vikram-1 ka arritur orbitën. Raketa e parë orbitale e zhvilluar privatisht në Indi ka përfunduar djegien përfundimtare të motorëve dhe ka vendosur ngarkesat e saj në një orbitë prej 450 kilometrash, duke e bërë Indinë vendin e tretë në botë me kapacitet privat për lëshime orbitale”, tha kompania.
“Ky është lëshimi i parë i suksesshëm i sektorit privat indian”, deklaroi Skyroot.
Kryeministri Modi tha se kjo “raketë me katër faza është projektuar për të ofruar shërbime të shpejta dhe sipas kërkesës për lëshime në hapësirë”.
“Ky mision nxjerr në pah talentin, vendosmërinë dhe shpirtin sipërmarrës të të rinjve tanë. Ai tregon gjithashtu se si reformat tona në sektorin hapësinor po hapin mundësi të reja për inovacion dhe sipërmarrje”, shkroi Modi në X.