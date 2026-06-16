India kufizon Telegramin përpara provimit të rëndësishëm të mjekësisë

Ahmad Adil
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
India ka lëshuar udhëzime që kufizojnë platformën e mediave sociale Telegram përpara një provimi të rëndësishëm pranimi në fakultetet e mjekësisë i planifikuar për 21 qershor, i cili ishte anuluar më parë pas një rrjedhjeje të tezës, transmeton Anadolu.
Agjencia Federale Kombëtare e Testimit i shkroi sot platformës amerikane të mediave sociale X se udhëzimi është lëshuar për një "periudhë të përcaktuar dhe të kufizuar që përfundon më 22 qershor".
Provimi për të hyrë në programet mjekësore universitare po zhvillohet pasi një provim i ngjashëm u anulua muajin e kaluar.
Megjithatë, menjëherë pas kësaj u shfaqën pretendime për një rrjedhje të tezës, gjë e cila çoi në anulimin e provimit dhe shkaktoi protesta nga studentët.
Riprovimi po zhvillohet për gati 2.3 milionë kandidatë të regjistruar.