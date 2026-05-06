India dhe Vietnami synojnë të rrisin tregtinë në 25 miliardë dollarë deri në vitin 2030

Ahmad Adil
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
India dhe Vietnami ranë dakord sot të ngrenë lidhjet e tyre në një "partneritet strategjik gjithëpërfshirës të përmirësuar", me të dy vendet që synojnë tregtinë dypalëshe prej 25 miliardë dollarësh deri në vitin 2030, transmeton Anadolu.
Njoftimi erdhi pasi kryeministri indian, Narendra Modi zhvilloi bisedime në New Delhi me presidentin vietnamez, To Lam, i cili mbërriti në Indi të martën në vizitën e tij të parë shtetërore që nga marrja e detyrës në prill.
Pas bisedimeve, Modi në deklaratat e tij për mediat tha se të dy vendet po i ngrenë lidhjet dypalëshe në një "partneritet strategjik gjithëpërfshirës të përmirësuar".
"Bashkëpunimi ynë do të arrijë nivele të reja në çdo fushë nga kultura, lidhshmëria dhe ndërtimi i kapaciteteve deri te siguria, qëndrueshmëria dhe qëndrueshmëria e zinxhirit të furnizimit", tha Modi.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Randhir Jaiswal tha se Modi zhvilloi diskutime të gjera me presidentin To Lam në New Delhi.
Udhëheqësit njoftuan një objektiv për të zgjeruar tregtinë dypalëshe në 25 miliardë dollarë deri në vitin 2030, tha Jaiswal në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai shtoi se diskutimet u përqendruan në fusha, përfshirë mbrojtjen dhe sigurinë, tregtinë dhe investimet si dhe çështjet rajonale dhe globale me interes të ndërsjellë.
Të dy udhëheqësit gjithashtu panë shkëmbimin e 13 memorandumeve të mirëkuptimit (MM) në sektorët kryesorë, përfshirë mineralet e rralla të tokës, kulturën dhe pagesat dixhitale ndërkufitare.
Në vitet 2025-2026, tregtia dypalëshe mes Indisë dhe Vietnamit kaloi 16 miliardë dollarë.