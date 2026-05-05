India dënon sulmin ndaj Zonës së Industrisë së Naftës Fujairah në Emiratet Arabe

Ahmad Adil
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
India tha sot se sulmi në Zonën e Industrisë së Naftës Fujairah, një qendër kyçe energjie në bregdetin lindor të Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA), në të cilin u plagosën tre shtetas indianë, është i papranueshëm, transmeton Anadolu.
Komentet nga New Delhi erdhën ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan sulme të rinovuara iraniane me raketa dhe dronë, duke shënuar incidentet e para të tilla që nga hyrja në fuqi e një armëpushimi midis Iranit dhe SHBA-së më 8 prill.
Një zjarr shpërtheu gjithashtu në Zonën e Industrisë së Naftës Fujairah pasi u godit nga një dron i lëshuar nga Irani. Zyrtarët në Fujairah thanë se tre shtetas indianë u plagosën dhe u dërguan në spital për trajtim.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Indisë, Randhir Jaiswal tha se sulmi në Fujairah që rezultoi në plagosjen e tre shtetasve indianë është i papranueshëm. "Bëjmë thirrje për ndërprerje të menjëhershme të këtyre armiqësive dhe shënjestrimit të infrastrukturës civile dhe civilëve të pafajshëm", tha ai.
Jaiswal theksoi se India vazhdon të mbështetet në dialog dhe diplomaci për t'u përballur me situatën, në mënyrë që paqja dhe stabiliteti të mund të rivendosen në të gjithë Azinë Perëndimore.
New Delhi bëri thirrje për lundrim dhe tregti të lirë dhe të papenguar përmes Ngushticës së Hormuzit në përputhje me ligjin ndërkombëtar. "India është e gatshme të mbështesë të gjitha përpjekjet për një zgjidhje paqësore të çështjeve", tha Jaiswal.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit. Të paktën 23 shtetas aziatikë janë vrarë ose janë të zhdukur në luftën SHBA-Izrael me Iranin.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump pa afat të caktuar.