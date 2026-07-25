Indi, ministri i Arsimit jep dorëheqjen mes protestave për rrjedhjen e testeve të provimeve

Ahmad Adil
25 korrik 2026•Përditësim: 25 korrik 2026
Ministri indian i Arsimit, Dharmendra Pradhan, ka dhënë dorëheqjen pas ditësh protestash në mbarë vendin, në të cilat kërkohej largimi i tij për shkak të dyshimeve për rrjedhje të testeve të provimeve dhe parregullsi në sistemin arsimor të vendit, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, Pradhan tha se ngjarjet e 10 ditëve të fundit e kanë trishtuar dhe se kjo “nuk është çështje prestigji personal për mua”.
“Uniteti i kombit duhet të mbetet i paprekur. E ardhmja e asnjë studenti në Indi nuk duhet të përfshihet në ndërlikime ligjore. Fëmijët tanë duhet t’ia kushtojnë kohën studimeve dhe të përqendrohen në ndërtimin e karrierës së tyre”, tha ai.
“Duke marrë parasysh të gjitha këto, ia kam paraqitur dorëheqjen time të nderuarit kryeministër”, shtoi ai.
Protestat po udhëhiqen nga Partia Janta e Buburrecave, një lëvizje e krijuar së fundmi që u shfaq si reagim ndaj komenteve të diskutueshme të kryetarit të Gjykatës Supreme të vendit, i cili i krahasoi të rinjtë e papunë me buburrecat.
Këtë javë, policia përdori gaz lotsjellës dhe shkopinj për të shpërndarë protestuesit që po përpiqeshin të arrinin në parlament.