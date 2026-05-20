Indi, fillon stërvitja ushtarake me 13 vende e fokusuar në luftën kundër terrorizmit

Ahmad Adil
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Një stërvitje ushtarake shumëkombëshe e përqendruar në operacionet kundër terrorizmit në terren gjysmëmalor dhe xhungle filloi sot në shtetin verilindor indian të Meghalaya, tha Ministria e Mbrojtjes e Indisë, transmeton Anadolu.
Stërvitja dyjavore e Partneritetit të Ushtrive Rajonale për Rritje dhe Transformim në Rajonin e Oqeanit Indian (PRAGATI) përfshin trupa nga Butani, Kamboxhia, Indonezia, Laosi, Malajzia, Maldivet, Mianmari, Nepali, Filipinet, Sejshelet, Sri Lanka dhe Vietnami së bashku me Indinë.
"Stërvitja ofron platformë të përbashkët për ushtritë pjesëmarrëse për t'u angazhuar në shkëmbime profesionale, për të mësuar nga përvojat e njëra-tjetrës dhe për të ndërtuar lidhje më të ngushta ushtarake", tha ministria në një deklaratë.
Aktivitetet stërvitore do të zgjasin dy javë dhe përfshijnë ushtrime të përbashkëta planifikimi, stërvitje në nivel taktik dhe operacione të koordinuara të dizajnuara për të përmirësuar përshtatshmërinë, qëndrueshmërinë dhe aftësinë taktike të trupave pjesëmarrëse, sipas deklaratës.
"Theksi do të vihet në gjendjen fizike, disiplinën dhe koordinimin gjatë operimit në kushte sfiduese", tha ajo.
India tha se stërvitja po zhvillohet "në frymën e barazisë, miqësisë dhe respektit të ndërsjellë".
Ministria shtoi se PRAGATI synon të forcojë lidhjet midis vendeve pjesëmarrëse, të thellojë bashkëpunimin ushtarak profesional dhe të kontribuojë në një qasje të përbashkët ndaj sfidave rajonale të sigurisë.