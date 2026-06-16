Indeksi Bloomberg: 500 më të pasurit e botës shtojnë pasurinë me rekord prej 336 miliardë dollarësh brenda një dite

Mücahithan Avcıoğlu
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Sipas Indeksit të Miliarderëve të Bloomberg, 500 njerëzit më të pasur në botë shtuan një rekord prej 336 miliardë dollarësh në pasuritë e tyre të kombinuara në një ditë të vetme, të nxitur nga një rritje e mprehtë në tregjet globale dhe rritje e aksioneve të SpaceX, transmeton Anadolu.
Fitimet, të regjistruara në mbyllje të tregtisë në New Jork të hënën, e rritën vlerën neto të kombinuar të 500 njerëzve më të pasur në botë në një rekord prej 13.3 trilion dollarësh. Elon Musk, tashmë trilioneri i parë në botë, zgjeroi epërsinë e tij në krye të listës pasi pasuria e tij u rrit me më shumë se 10 për qind në 1.27 trilion dollarë.
Rritja u nxit kryesisht nga Space Exploration Technologies Corp., e njohur zakonisht si SpaceX, e cila bëri debutimin e saj në tregun publik javën e kaluar. Vlera e tregut e kompanisë u hodh me 20 për qind të hënën pasi investitorët me pakicë nxituan të blinin aksionet e saj.
Ky vrull i shtoi 164 miliardë dollarë vlerës neto të Muskut në një ditë të vetme, pothuajse duke krahasuar fitimet e kombinuara të 499 njerëzve të tjerë në indeksin e Bloomberg. Tregjet u mbështetën nga optimizmi pasi SHBA-ja dhe Irani arritën marrëveshje të përkohshme për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, duke lehtësuar shqetësimet mbi furnizimet globale të energjisë dhe flukset tregtare.
Indeksi i Bloomberg tregoi hendek në rritje midis individëve më të pasur në botë. Sipas kësaj, 50 miliarderët kryesorë tani kontrollojnë 6.5 trilionë dollarë, pothuajse e barabartë me 6.8 trilionë dollarë të mbajtur nga 450 personat e mbetur në listë.
Pragu për të hyrë në Indeksin e Miliarderëve të Bloomberg arriti nivel rekord, me 12 personat e fundit në listë që secili mban pasuri prej 7.9 miliardë dollarësh.