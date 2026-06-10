Incident i rrezikshëm gjatë ndeshjes Hungari-Kazakistan, kamera lëvizëse përplaset në fushë

Diyar Güldoğan
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Një ngjarje e pazakontë dhe potencialisht e rrezikshme ka ndodhur të martën gjatë ndeshjes miqësore ndërkombëtare mes Hungarisë dhe Kazakistanit, kur një kamerë lëvizëse (e njohur si spidercam), e pezulluar mbi fushë, u shkëput dhe u rrëzua në terrenin e lojës, transmeton Anadolu.
Sipas mediave lokale, sistemi i kamerës është shkëputur dhe ka rënë në sipërfaqen e fushës duke nxjerrë tym.
Pajisjet u ulën vetëm disa metra larg një kameramani të pozicionuar pranë vijës së kontaktit.
Nuk raportohet për të lënduar.
Incidenti ndërpreu për pak kohë ndeshjen e futbollit, ku Hungaria mundi Kazakistanin 3-1.