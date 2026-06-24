IMO mirëpret marrëveshjen Iran-SHBA, njofton planin e evakuimit për 11 mijë detarë të bllokuar në Gjirin Persik

Diyar Güldoğan
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Kreu i Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) përshëndeti të martën një memorandum mirëkuptimi të sapo nënshkruar midis Iranit dhe SHBA-së, duke thënë se ai shënon një "hap vendimtar" drejt rivendosjes së sigurisë detare dhe përfundimit të sulmeve ndaj anijeve civile që kanë ndërprerë tregtinë globale, transmeton Anadolu.
“Pas muajsh vështirësish dhe shqetësimi për mijëra detarë të pafajshëm dhe ndikim negativ për të gjithë botën, mirëpres me kënaqësi të thellë marrëveshjen e paqes të përfunduar midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke shënuar një hap vendimtar drejt rivendosjes së sigurisë detare dhe përfundimit të sulmeve të papranueshme kundër anijeve civile”, tha në një deklaratë Sekretari i Përgjithshëm, Arsenio Dominguez.
Dominguez nderoi gjithashtu 14 detarët që u vranë gjatë konfliktit SHBA-Iran në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit, duke e përshkruar punën e tyre si thelbësore për tregtinë globale.
“Ne do të fillojmë zbatimin e planit të evakuimit për mbi 11.000 detarë ende të bllokuar në rajon. Ky operacion në shkallë të gjerë do të kryhet në bashkëpunim të ngushtë me Iranin, Omanin, të gjitha shtetet e tjera bregdetare në rajon, Shtetet e Bashkuara dhe industrinë detare”, shtoi ai.
Shefi i IMO tha se kushtet e sigurisë janë verifikuar përpara fillimit të operacioneve. "Ne mbetemi plotësisht të përkushtuar për të garantuar sigurinë e detarëve dhe vazhdimësinë e tregtisë globale," shtoi ai.