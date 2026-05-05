Imazhet satelitore tregojnë se disa nga kapacitetetbërthamore të Iranit u kanë mbijetuar sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit

Berk Kutay Gökmen
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Disa nga kapacitetet bërthamore të Iranit mund të kenë mbijetuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet e tyre kundër Iranit, raportoi sot CNN, transmeton Anadolu.
Raporti tha se në këto sulme të fundit nga SHBA-ja dhe Izraeli ndërsa pjesa më e madhe e procesit të prodhimit është "dëmtuar ndjeshëm", disa nga pjesët më të rëndësishme të këtij procesi, për rezervat e uraniumit të pasuruar shumë, "mund të mos jenë prekur fare".
Thuhet se miniera e uraniumit Saghand, ku nxirret lënda e parë, është zgjeruar ndjeshëm vitet e fundit, duke shtuar se imazhet e fundit që nga sulmet e fundit nuk kanë treguar prova dëmtimi, me gërmuesit që ende operojnë në vend.
Sipas raportit, vende si Impianti i Konvertimit të Uraniumit në Isfahan, ku materiali pastrohet dhe shndërrohet në heksafluorid uraniumi, kanë shkaktuar "dhimbjen më të madhe të kokës" për SHBA-në dhe Izraelin.
Gjithashtu thuhet se pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit, Irani ka mbuluar disa hyrje në këto tunele nëntokësore pranë këtyre impianteve, duke sugjeruar se "mbetet ende diçka e vlefshme atje poshtë".
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump për një kohë të pacaktuar.